Régimen de Irán adquiere 1.000 drones para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos

El régimen iraní indicó que la medida fue adoptada tras “las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”.

Patricio Torres
Patricio Torres

La decisión de Irán de incorporar 1.000 drones a su arsenal militar marca un nuevo punto de inflexión en la creciente tensión con Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. El anuncio, realizado por el Ejército iraní, se produce como respuesta directa al despliegue de una flota estadounidense cerca de las costas del país y en un escenario de amenazas explícitas desde Washington.

Según un comunicado difundido por la agencia Mehr, los nuevos vehículos aéreos no tripulados fueron desarrollados “en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”. Ese conflicto, ocurrido en junio entre Israel e Irán, contó con la participación de fuerzas estadounidenses, que bombardearon las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Durante esos doce días, Israel lanzó ataques diarios contra infraestructuras militares, civiles y nucleares en territorio iraní, incluidos objetivos en la capital. Las autoridades reportaron más de mil muertos. En ese contexto, Teherán volvió a exhibir la fortaleza de su industria de drones y misiles, considerada una de las más desarrolladas de la región. En 2024, Irán ya había presentado un dron con un alcance de 2.000 kilómetros, una autonomía de vuelo de 24 horas y capacidad para transportar “todo tipo de munición y bombas”.

La ampliación del arsenal de drones coincide con el posicionamiento del portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de escolta, compuesto por tres destructores, en las proximidades de aguas iraníes.

Los 1.000 drones nuevos de Irán: las amenazas de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió esta semana que el tiempo para negociar un acuerdo nuclear se está agotando. En un mensaje en Truth Social, afirmó: “Una armada masiva se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”.

Trump subrayó que la flota está preparada para actuar “con rapidez y violencia, si es necesario”, y exigió un acuerdo “justo y equitativo: sin armas nucleares”. “El tiempo se acaba, es realmente esencial”, sostuvo, al recordar la “Operación Martillo de Medianoche” y advertir: “El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder”.

El refuerzo del programa de drones también se da tras las protestas iniciadas a fines de diciembre de 2025 en Irán, duramente reprimidas. Mientras el gobierno reconoce 3.117 muertos, la organización HRANA eleva la cifra a 6.126, en un clima interno y externo cada vez más volátil.

