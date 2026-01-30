Lo que reveló el archivo de Epstein sobre el supuesto abuso sexual de Trump a menor de edad

El documento que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que el hecho ocurrió hace 35 años.

Alrededor de tres millones de páginas del archivo del caso Epstein publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre las que se incluyen acusaciones directas contra el presidente Donald Trump, en particular sobre una menor de edad que habría sido forzada a tener sexo con él hace más de tres décadas.

De acuerdo con lo que publicó The New York Times, los documentos relacionados con Jeffrey Epstein incluyen varias denuncias contra el presidente Donald Trump que fueron recopiladas por el FBI en 2025, aunque no proporciona pruebas que las corroboren.

Entre ellas se cuentan una docena que acusan al mandatario de cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto al fallecido pederasta y su pareja, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico de personas.

Caso Epstein: Trump habría tenido sexo con una menor de edad

Respecto de los documentos del caso Epstein que apuntan a que Trump tuvo sexo con una menor de edad, en el texto se detalla que aquello ocurrió hace 35 años.

La acusación señala que en 1990, durante una fiesta en Nueva Jersey, se forzó a una menor de entre 13 y 14 años de edad a realizarle sexo oral a Trump.

Según la cita textual del documento, una joven indicó que su amiga “le dijo que tenía aproximadamente 13 o 14 años cuando esto ocurrió, y supuestamente mordió al presidente Trump mientras le practicaba sexo oral“.

“Supuestamente, la amiga recibió un golpe en la cara después de reírse por el hecho. La amiga dijo que también fue abusada por Epstein“, añade el documento.