Trump vuelve a defender al ICE en Minneapolis: califica de “agitador” e “insurrecto” a enfermero asesinado

Hace solo unos días atrás, el mandatario había afirmado dicho que “ama a su familia”, instando por una investigación “honrada y honesta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó durante esta jornada que Alex Pretti, enfermero asesinado a tiros por agentes del ICE en Minneapolis, es un “agitador” y un presunto “insurrecto“. Los dichos vienen luego de días en los que había rebajado su discurso, tendencia que cambió tras la difusión de un video verificado en el que se veía a Pretti atacando a patadas un vehículo federal.

El registro, captado solo once días antes de su muerte, fue publicado por el medio digital The News Movement y fue chequeado por diversas cadenas y agencias de noticias, aunque también han existido algunos que no han logrado verificar que sea realmente el enfermero. El abogado de la familia Pretti, Steve Schleicher, afirmó que “nada de lo que ocurriera una semana antes puede servir de excusa para justificar su asesinato“.

El mandatario, en tanto, se refirió al registro en su plataforma Truth Social: “La cotización del agitador y, quizás, insurrecto Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos“.

“Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control. El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, nada fácil en esas circunstancias“, agregó.

“Amo a su familia”: los dichos previos de Trump por el actuar de ICE en Minneapolis contra Alex Pretti

Las nuevas declaraciones del jefe de Estado estadounidense contrastan con sus propias palabras de hace solo algunos días. Trump había indicado el martes que se llevaría a cabo “una investigación muy honrada y honesta” sobre el asesinato de Pretti.

“Quiero a todo el mundo. Amo a toda nuestra gente. Amo a su familia. Y es una situación muy triste“, agregó el líder republicano, definiendo lo sucedido como “un incidente muy lamentable“. Con las nuevas declaraciones Trump entregó una nueva señal de lo que será su retórica los próximos días, luego de una semana en la que tuvo que salvaguardar su capital político y contener sus comentarios usuales.