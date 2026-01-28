La nueva canción de protesta de Bruce Springsteen contra el ICE por su despliegue en Minneapolis

Bruce Springsteen vuelve a situarse en el centro del debate político con el lanzamiento de una nueva canción de protesta titulada Streets of Minneapolis (Calles de Minneapolis), una denuncia directa de lo que el músico describe como “el terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis” con el actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Fiel a una trayectoria marcada por dar voz a los marginados, el artista no escatima críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien en su letra se refiere como “el rey Trump”, ni al Departamento de Seguridad Nacional, al que describe como el ejército privado del mandatario.

“Aquí, en nuestro hogar, mataron y patrullaron, en el invierno del 26”, canta Springsteen en uno de los pasajes más duros, haciendo alusión directa a la violencia ejercida por agentes federales en la ciudad.

La melodía fue compuesta, grabada y publicada en apenas tres días, como él mismo explicó en un comunicado: “Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y hoy se la entrego a ustedes en respuesta al terror de Estado que se vive en Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes, en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Manténganse libres”.

Pretti y Good murieron a manos de agentes del ICE en las calles de la ciudad, un hecho que ha provocado una creciente reacción pública. Springsteen se suma así a una lista cada vez más amplia de celebridades —entre ellas Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel— que han expresado su rechazo a las operaciones en dicha ciudad.

Las protestas previas de Springsteen contra el ICE en Minneapolis

El lanzamiento de la canción no surge de la nada. Hace apenas una semana, durante una aparición sorpresa en el festival benéfico Light of Day Winterfest, Springsteen criticó abiertamente al Gobierno de Trump y el despliegue de agentes federales en diversas ciudades. En ese contexto, dedicó The Promised Land a Renee Good y lanzó un encendido discurso desde el escenario.

Durante su última gira europea, el músico ya había llamado a la movilización ciudadana. En Milán, afirmó: “Un faro de esperanza y libertad durante 250 años está hoy en manos de un líder corrupto, incompetente y traidor. Esta noche les pedimos a todos los que creen en la democracia que se levanten con nosotros, alcen la voz y se enfrenten al autoritarismo”.