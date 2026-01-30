VIDEO – Ley de Amnistía y cierre de centro de torturas: los anuncios de Delcy Rodríguez para “vivir en paz” en Venezuela

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”, planteó la presidenta encargada.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes que decidió impulsar una Ley de Amnistía general para los casos “desde 1999 al presente”, lo que beneficiaría a cientos de presos políticos.

“Quiero hacer un anuncio para Venezuela, y que también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios”, dijo Rodríguez durante su participación en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A continuación, ratificó que “hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía general” y añadió que también se le dará un nuevo destino a la cárcel El Helicoide, considerada uno de los principales centros de tortura del régimen chavista.

Delcy Rodríguez precisó a la vez que la Ley de Amnistía no incluirá a los procesados “por homicidios, tráfico de droga, corrupción y violación a los derechos humanos”.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, planteó la presidenta venezolana.

Llamó a la vez a que “no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz“, y pidió que “la justicia traiga tranquilidad y estabilidad a Venezuela”.

La cárcel El Helicoide tras la Ley de Amnistía en Venezuela

Respecto de la cárcel El Helicoide, la prisión más temida de Venezuela, Delcy Rodríguez dijo que, tras la implementación de la Ley de Amnistía, el recinto será transformado en un centro al servicio de la comunidad.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas“, puntualizó la mandataria encargada.

Según han reportado quienes estuvieron encerrados en El Helicoide, el penal se caracteriza por el hacinamiento, falta de condiciones mínimas de salubridad, extorsiones y distintos tipos de abuso.