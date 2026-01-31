New York Times: Milei está en conversaciones para recibir a deportados desde Estados Unidos

Las tratativas se dan en medio de recortes presupuestarios, preocupación por el impacto interno y un enfoque de seguridad reforzado en Argentina.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en “conversaciones avanzadas” para recibir a deportados desde Estados Unidos. Así lo reportó el New York Times, que mantuvo conversaciones con dos fuentes conocedoras del tema de manera anónima, quienes aseguraron que el trato incluiría argentinos y personas de otras nacionalidades.

Según los registros oficiales, el subsecretario de Política Exterior en funciones de Argentina, Juan Navarro, presentó a inicios de este mes una propuesta para cerrar el acuerdo de tercer país, mientras que el canciller argentino Pablo Quirno se comprometió ante autoridades estadounidenses a suscribirlo. Por el momento el tratado aún no ha sido cerrado.

Las negociaciones se producen en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria de ambos gobiernos. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha desplegado una ofensiva de deportaciones a gran escala, con operativos en ciudades de todo el país y un creciente escrutinio judicial y público. En paralelo, Milei ha intensificado su retórica antiinmigración y afirma haber alcanzado cifras récord de expulsiones.

El esquema permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, a miles de kilómetros de Washington, con la idea de que desde allí se les ofrezcan vuelos a sus países de origen. De acuerdo con una de las personas involucradas, la nación sudamericana aceptaría a personas detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

La implementación enfrenta obstáculos. El gobierno de Milei ha expresado inquietud por una posible reacción pública adversa, el costo económico del acuerdo en medio de recortes presupuestarios y la falta de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes.

El posible pacto también refleja el acercamiento político entre Milei y Trump. En septiembre, Estados Unidos concedió a Argentina una ayuda de 20.000 millones de dólares, considerada clave para apuntalar al presidente argentino antes de las elecciones intermedias. De firmarse, Argentina se sumaría a Paraguay y Ecuador, otros aliados regionales que han sellado acuerdos similares.

Milei ha adoptado un discurso duro contra la migración pese a ser parte central de la identidad argentina. En una entrevista reciente afirmó que cuando un migrante “no se adapta a tu cultura, entonces es una invasión”, capaz de “cambiarte la base cultural” de un país.

Sus aliados han replicado ese discurso y promovido restricciones al acceso de servicios públicos, mientras el gobierno refuerza un enfoque de seguridad, con controles fronterizos y participación policial en operativos migratorios.