VIDEO – La movida noche de Javier Milei: cantó en el show de su ex pareja y participó en la Derecha Fest

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo una ajetreada noche en Mar del Plata, pero no por motivos estrictamente apegados a su “Tour de la Gratitud“, iniciativa para impulsar su campaña de reelección. Durante su estadía en la ciudad balnearia, el mandatario trasandino asistió al espectáculo de su ex pareja, Fátima Florez, y fue parte de la tercera edición de la Derecha Fest, “el evento más antizurdo del país”.

Milei arribó sobre las 21:00 al Teatro Roxy, establecimiento donde Florez realizaba su show, acompañado de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de capital humano, Sandra Petovello. Al ingresar al salón, fue recibido con aplausos por parte del público, mientras que la artista lo presentó en el escenario.

Tras un intercambio de palabras entre ambos, el presidente fue incluido como uno de los números principales del espectáculo. En un dueto interpretaron el “Rock del gato”, el clásico de los Ratones Paranoicos que se volvió una de las favoritas del reportorio de Milei. La última vez que interpretó dicha canción fue en el recital que ofreció en octubre en el Movistar Arena de Argentina.

El jefe de Estado argentino repitió así una acción de hace dos años, cuando por primera vez asistió a la misma sala teatral y también invitado por Florez, quien en ese momento era su novia. El vínculo personal entre ambos finalizó de común acuerdo en abril de 2024, lo que no ha impedido que mantengan aún una relación de amistad.

El cierre de la noche de Milei: la Derecha Fest

A eso de la medianoche, Milei se presentó en la Derecha Fest, donde dio un discurso dirigido para su núcleo duro de seguidores. “Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha“, indicó sobre el escenario del evento, al cual llegó abriéndose paso entre los espectadores.

“A través de la gestión de estos dos años he demostrado que el liberalismo es superior en términos prácticos por los efectos que produce. Es decir, la gente prospera cuando se le saca el Estado de encima“, agregó el mandatario en su alocución. Asimismo, cargó contra la intervención estatal sosteniendo que “el único monopolio malo es el que está generado por la ley“.

Posteriormente, se refirió a temas como la tecnología y la inteligencia artificial. Luego de elogiar la llegada de Starlink a Argentina, Milei indicó que “Internet y todo este caldo de cultivo informático pone entre nosotros un nuevo salto evolutivo de la mano de la inteligencia artificial“. Y añadió: “Miren a donde llegamos como especie que le estamos enseñando a razonar a piedras y metales. ¿Entendieron eso? Le estamos enseñando a razonar a piedras y metales“.

Para finalizar su discurso, Milei utilizó su clásico grito de “Viva la libertad, carajo” y exclamó ante su público libertario: “Hagamos grande a la Argentina nuevamente“.