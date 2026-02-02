Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez: identifican a los agentes que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

Ambos agentes fueron suspendidos de sus funciones, mientras el Departamento de Justicia abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos civiles.

Los agentes de Inmigración que dispararon y causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis fueron identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La información surgió luego de una investigación del medio ProPublica.

De acuerdo con registros gubernamentales citados por dicho medio, Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron los agentes que efectuaron los disparos contra Pretti, un enfermero de 37 años. Su muerte es la segunda ocurrida en Minneapolis a manos de agentes federales en lo que va del año. El primero fue el asesinato de Renee Good el 7 de enero.

Un informe remitido al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen ambos agentes, confirmó que dos integrantes de un grupo de ocho agentes que rodeaban a Pretti mientras estaba en el suelo realizaron los disparos fatales, aunque entonces no se difundieron sus identidades. El documento se basó en una revisión interna de las grabaciones de las cámaras corporales, que permanecen sin hacerse públicas.

El DHS informó que los agentes involucrados fueron suspendidos de sus funciones. En paralelo, el Departamento de Justicia anunció el viernes la apertura de una investigación por una posible violación de derechos civiles, tras la presión de legisladores y las intensas manifestaciones registradas en varias ciudades.

Quienes son los agentes que provocaron la muerte de Alex Pretti

ProPública detalló que Ochoa ingresó a la Patrulla Fronteriza en 2018, mientras que Gutiérrez se unió a la CBP en 2014 y actualmente integra la Oficina de Operaciones de Campo. Ambos son originarios del sur de Texas, estado con una de las poblaciones inmigrantes más grandes de Estados Unidos. De hecho, es el segundo estado con más inmigrantes no autorizados.

Según declaró Angélica Ochoa, ex esposa de Ochoa, él aspiró durante años a incorporarse a la Patrulla Fronteriza y, al momento de su separación en 2021, era un entusiasta de las armas, con alrededor de 25 rifles, pistolas y escopetas.

Gutiérrez, por su parte, está asignado a un equipo de respuesta especial que ejecuta operaciones de alto riesgo similares a las de unidades SWAT. En medio de la controversia, el presidente Donald Trump prometió que habría “una investigación muy honrada y honesta” y afirmó sentirse satisfecho de que “un 60%” de quienes impulsan su agenda migratoria sean latinos.