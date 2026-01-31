Jueza rechaza frenar operativo del ICE en Minneapolis pese a muertes y protestas

La jueza explicó que decir que el despliegue de agentes “ha ido demasiado al otro lado de la línea es un fundamento muy débil para basar una orden judicial”.

Una jueza federal rechazó esta jornada la solicitud del gobierno del estado de Minnesota para poner fin al operativo migratorio federal en Minneapolis, una intervención que ha dejado dos personas muertas a manos de agentes federales y ha desencadenado semanas de protestas en la ciudad.

El estado de Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St Paul, había presentado una demanda tras la muerte de Renee Good, quien fue baleada y asesinada este mes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Días después, un segundo manifestante, Alex Pretti, sufrió el mismo destino, causando una ola de indignación.

En la acción judicial exigían el término de la Operación Metro Surge, impulsada por la administración de Donald Trump y desplegada con miles de agentes federales.

Sin embargo, la jueza federal Kate Menendez denegó la petición del estado y de las ciudades para suspender el operativo y ordenar el retiro de los cerca de 3.000 agentes desplegados. Los demandantes sostenían que la operación violaba la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la autonomía de los estados frente a intervenciones federales que excedan atribuciones constitucionales.

Menendez, nominada al cargo durante la presidencia de Joe Biden, escribió que esos argumentos “no proporcionaron ningún criterio para determinar cuándo una actuación policial legal se convierte en una apropiación ilegal de competencias”. Añadió que “una proclamación de que la Operación Metro Surge simplemente ha ido demasiado al otro lado de la línea es un fundamento muy débil para basar una orden judicial preliminar”.

Las reacciones de autoridades al rechazo de jueza de la retirada del ICE en Minneapolis

La jueza reconoció que el operativo ha tenido un impacto “profundo e incluso desgarrador” en Minneapolis y que existe “evidencia de que agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han incurrido en perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza y otras conductas dañinas”. No obstante, subrayó que su fallo no evaluaba las tácticas del operativo, sino únicamente la falta de pruebas de una violación constitucional.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó su decepción. “Esta decisión no cambia lo que la gente aquí ha vivido: miedo, disrupción y daño causados por una operación federal que nunca debió estar en Minneapolis”, afirmó.

Desde Washington, la fiscal general Pam Bondi celebró el fallo en su cuenta de X como una victoria “enorme” para la administración. “Ni las políticas de ciudades santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la administración Trump haga cumplir la ley federal en Minnesota”, escribió.

La resolución coincide con la convocatoria de más de 300 manifestaciones en los 50 estados bajo el lema “ICE fuera de todas partes”, en protesta por una serie de muertes recientes vinculadas a agentes migratorios federales.