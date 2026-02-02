Qué hizo Trump hoy: amenazó demandar a presentador de los Grammys

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este lunes una jornada marcada por los coletazos de la publicación de nuevos archivos del caso de Jeffrey Epstein, amenazando con demandar a figuras del mundo del espectáculo y del periodismo. Paralelamente, anunció un nuevo acuerdo comercial con India.

Trump criticó duramente a los Premios Grammy y amenazó con demandar al comediante Trevor Noah, presentador de la ceremonia, luego de que este realizara una broma que vinculó al mandatario con la isla del fallecido financista. A través de su red social Truth Social, Trump calificó al evento como “lo peor, prácticamente imposibles de ver”, y acusó a Noah de haber afirmado “incorrectamente” que él y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein.

El presidente sostuvo que no puede hablar en nombre del ex mandatario demócrata, pero reafirmó que él “nunca ha estado en la isla de Epstein”. Trump, quien definió a Noah como un “perdedor total”, aseguró que enviará a sus abogados para demandarlo por “mucho” dinero. “Me voy a divertir un poco contigo“, añadió el líder republicano.

La broma del comediante se produjo al presentar el premio a la canción del año, cuando señaló: “Ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido… porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton”.

No solo a Trevor Noah: Trump amenaza con demandar a periodista Michael Wolff

En el mismo tono confrontacional, Trump volvió a cargar contra el periodista Michael Wolff, reiterando su intención de demandarlo y negando nuevamente haber visitado la isla privada de Epstein. En un extenso mensaje, afirmó que Wolff conspiró con Epstein para perjudicarlo políticamente y aseguró que nunca mantuvo una relación amistosa con el financista.

“No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, según información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un asqueroso autor mentiroso llamado Michael Wolff conspiraron para dañarme a mí y a mi presidencia”, escribió. Añadió además: “Nunca fui a la isla infestada de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí”.

Acuerdo comercial con India

Paralelamente, Trump anunció que alcanzó un acuerdo comercial con India tras conversar por teléfono con el primer ministro Narendra Modi. Según indicó, India aceptó dejar de comprar petróleo ruso para adquirirlo desde Estados Unidos y, eventualmente, Venezuela. Por su parte, aseguró que reduciría a cero sus barreras arancelarias y regulatorias.

El mandatario aseguró que el país asiático comprará más de 500.000 millones de dólares en productos estadounidenses, y que el acuerdo pone fin a los recargos arancelarios impuestos previamente por Washington, los cuales había impuesto en abril pasado.