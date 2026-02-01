Departamento de Justicia de Estados Unidos declara cerrada la revisión del Caso Epstein

El gobierno de Trump afirma que no hay base legal para ampliar las investigaciones, pese a las demandas de sobrevivientes.

El vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, responsable dentro del gobierno de Donald Trump de la publicación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, afirmó que la revisión de los fiscales sobre el caso de tráfico sexual que involucró a Epstein y a Ghislaine Maxwell “ha terminado”.

En declaraciones a ABC News, Blanche sostuvo que el proceso judicial ya no tiene instancias pendientes, a pesar de las demandas públicas de mayor transparencia y rendición de cuentas.

En comentarios adicionales a CNN, Blanche se refirió a las expectativas de las víctimas del esquema atribuido al fallecido delincuente sexual convicto, que culminó con una condena de 20 años de prisión para Maxwell desde 2022. “Las víctimas quieren ser reparadas y nosotros también queremos eso. Pero eso no significa que podamos crear pruebas o inventar un caso que no existe”, dijo.

El funcionario reconoció la existencia de abundante material gráfico perturbador, aunque subrayó que su sola presencia no habilita nuevas imputaciones. “Hay muchas fotografías horribles que parecen haber sido tomadas por el señor Epstein o por personas de su entorno, pero eso no nos permite necesariamente procesar a alguien”, explicó.

Aquellos dichos en respuesta a reclamos de sobrevivientes que exigieron responsabilidades para supuestos clientes de Epstein y Maxwell tras la última publicación de documentos. El Departamento de Justicia ha señalado previamente que una parte significativa de los archivos corresponde a archivos duplicados entre investigaciones realizadas en Florida y Nueva York.

Las críticas a la revisión de los documentos de Epstein

Blanche también abordó las críticas por errores en la censura de identidades sensibles. Aseguró que, cuando se detectaron, “lo corregimos de inmediato”, y minimizó su impacto al señalar que representaban “el 0,001% de todo el material”.

Desde el Partido Demócrata, las críticas se concentraron en la supuesta falta de exhaustividad de las divulgaciones. El congresista Ro Khanna sostuvo que “a lo sumo han publicado la mitad de los documentos”, y consideró que incluso esos archivos “conmocionan la conciencia del país”, al revelar contactos de Epstein con figuras influyentes que no han sido acusadas de delitos.

En la misma línea, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, advirtió que el caso “no estará cerrado hasta que exista transparencia total y una rendición de cuentas completa”.