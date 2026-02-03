Los motivos por los que la NASA aplazó el vuelo de regreso a la Luna de Artemis II a marzo

Problemas con el combustible de la nave retrasó el cronograma de la misión que tendrá de regreso a humanos en la Luna tras 50 años.

La NASA se vio forzada a retrasar para marzo el vuelo a la Luna de Artemis II, que originalmente tenía una ventana de lanzamiento fijada para los primeros días de febrero. La misión espacial supone el regreso de los humanos al satélite natural tras casi 50 años desde el último lanzamiento.

Pese a que en algún momento se apuntó a intentar un despegue luego del 8 de febrero, la ola de frío que azotó Estados Unidos hizo que fuera imposible. De tal manera, la decisión de pasar a marzo tuvo que ver, además de las condiciones climáticas, con los preparativos del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Después de un ensayo general para Artemis II durante la madrugada de este martes, se determinó que será necesario una prueba adicional por problemas con el combustible de la nave, lo que retrasará el resto del cronograma.

“Los ingenieros superaron varios desafíos durante los dos días de prueba y cumplieron con muchos de los objetivos previstos. Para que los equipos puedan revisar los datos y realizar un segundo ensayo general, la NASA ahora prevé marzo como la fecha más temprana posible para el lanzamiento de la prueba de vuelo”, indicó la agencia espacial en un comunicado.

La misión Artemis II enviará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna, sin aterrizaje, antes de regresar a la atmósfera terrestre a una velocidad récord de unos 40.000 kilómetros por hora. Será la primera expedición que vuelva a acercar seres humanos a la Luna desde la última misión en la década de 1970.

La NASA aplaza el viaje a la Luna a marzo

La planificación inicial de la expedición espacial preveía posibles fechas de lanzamiento previstas hasta abril, con una ventana entre el 6 y 11 de marzo, además de otra entre el 1 y 6 de abril. Esta oportunidad no es el primero retraso de la misión de Artemis II, que en un principio esperaba su primer despegue a finales de 2024.

“Con marzo como la posible ventana de lanzamiento, los equipos revisarán completamente los datos de la prueba, mitigarán cada problema y volverán a las pruebas antes de establecer una fecha de lanzamiento oficial“, concluyó la NASA.