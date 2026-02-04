Así será la agencia migratoria que prepara Milei y qué la diferenciará del ICE

La ministra trasandina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que la entidad tendrá “poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera”.

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó este miércoles que el Ejecutivo avanza en la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, una iniciativa que impulsa la ministra trasandina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien descartó que sea similar al ICE de Estados Unidos.

De acuerdo con lo manifestado por la secretaria de Estado, “estamos conformando lo que vendría a ser una futura Agencia de Seguridad Migratoria”, con lo que ratificó el anuncio de noviembre pasado, cuando se la describió como una entidad “con poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera“.

Además, la ministra de Seguridad Nacional indicó que la nueva agencia reemplazará y ampliará las funciones de la tradicional Dirección Nacional de Migraciones, ahora bajo las órdenes del ministerio que ella encabeza.

Qué diferenciará a la agencia migratoria de Milei del ICE

Junto con aseverar que la labor del nuevo organismo se enfocará en fortalecer la vigilancia y la gestión de ingresos y egresos de su país, Monteoliva recalcó que será “completamente distinto” al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En esa línea, explicó que la agencia migratoria que creará el gobierno de Javier Milei “no es de persecución de migrantes. Quienes tienen que estar preocupados son quienes delinquen, como homicidas, violadores y terroristas“.

Además, la ministra actualizó las cifras de expulsiones de extranjeros desde Argentina, e indicó que en diciembre se obligó a la salida de 2.403 personas, a las que se suman otras 1.971 durante enero.