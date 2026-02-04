Reunión Putin y Xi: buscan “mantener la cooperación” alcanzada con Cuba y Venezuela

Los mandatarios además dieron respaldo a la situación en Irán, en medio de las conversaciones de China con líderes occidentales.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se manifestaron a favor de mantener el nivel alcanzado de cooperación con Venezuela y Cuba, países aliados en la región. El encargado de comunicar aquello fue el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, una vez finalizada la videoconferencia que mantuvieron ambos líderes.

“Los líderes compararon sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana”, indicó Ushakov.

Otro de los puntos que “dedicaron especial atención” fue a “la tensa situación en torno a Irán“. El mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, realizada en el Kremlin el pasado 30 de enero. Asimismo, expresaron apoyo a Teherán tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

El asesor además agregó que, cuando debatieron cuestiones de política exterior, los mandatarios hicieron énfasis en la importancia de la cooperación entre Rusia y China, afianzando aún más su estrecha relación. La afirmación se realiza en medio de las reuniones del líder de China con autoridades occidentales, que han buscado diversificar sus acuerdos tras la negación de Estados Unidos al multilateralismo.

Putin y Xi respaldan a Cuba y Venezuela: las negociaciones chinas con occidente

Muchos de los socios más cercanos al país norteamericano están explorando oportunidades con China tras los enfrentamientos con Trump por los aranceles y sus exigencias de arrebatarle Groenlandia a Dinamarca, aliado de la OTAN. Los primeros ministros británico y canadiense ya realizaron sus visitas, mientras que se espera a final de mes el viaje de la canciller alemana.

Durante la conversación con Xi, Putin destacó que, en lo que respecta el panorama internacional, “la alianza en materia de política exterior entre Moscú y Beijing sigue siendo un importante factor estabilizador en un contexto de creciente turbulencia en el mundo”.