Rusia y Ucrania acuerdan intercambio de 314 prisioneros con mediación de Estados Unidos

El acuerdo fue alcanzado tras negociaciones en Abu Dabi y marca el primer canje de esta magnitud en cinco meses.

Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para realizar un nuevo intercambio de prisioneros luego de conversaciones celebradas en Abu Dhabi con la mediación de Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien informó que el entendimiento contempla el canje de 314 personas privadas de libertad, el primer trueque de esta magnitud en los últimos cinco meses.

A través de redes sociales, Witkoff calificó las negociaciones como “detalladas y productivas”, aunque advirtió que “queda mucho trabajo por hacer”. El funcionario destacó la “colaboración diplomática sostenida” entre las partes como un factor clave para destrabar el acuerdo y señaló que el proceso se inscribe en los esfuerzos conjuntos por avanzar hacia una salida al conflicto.

Asimismo, agradeció a Emiratos Árabes Unidos por albergar las conversaciones y al presidente Donald Trump por su liderazgo en la concreción del entendimiento. Según adelantó, las negociaciones continuarán y podrían registrarse nuevos avances en las próximas semanas.

Antes del anuncio, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, había expresado su expectativa de que el intercambio se concrete en el corto plazo. El mandatario recibió un informe pormenorizado sobre el estado de las gestiones y subrayó la urgencia de asegurar el retorno de los ciudadanos capturados.

Tras intercambio: Ucrania insiste en la presión diplomática ante Rusia

Zelensky volvió a incitar a los países aliados a intensificar la presión diplomática sobre el Kremlin para avanzar hacia un acuerdo de paz y reiteró que Ucrania no aceptará propuestas que impliquen la cesión de territorios como el Donbás, al que calificó como una línea infranqueable en términos de soberanía. También sostuvo que cualquier iniciativa de zonas desmilitarizadas debe preservar la autoridad ucraniana.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, más de 2.300 ciudadanos ucranianos han sido liberados mediante acuerdos de intercambio, la cifra más alta registrada durante el conflicto. Kiev sostiene que Moscú ha ralentizado deliberadamente estos procesos para influir en la dinámica negociadora.