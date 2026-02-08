Quién es Julio Cordano, el chileno elegido para presidir en la ONU el tratado global sobre plásticos

Durante su presentación como candidato por el bloque de países latinoamericanos, Cordano manifestó que “la contaminación por plásticos es un problema universal”.

El chileno Julio Cordano fue elegido como nuevo presidente del comité encargado de las negociaciones de la ONU para un tratado global sobre plásticos.

En la segunda ronda de la votación, Cordano recibió 92 apoyos, superando al senegalés Cheikh Ndiaye Sylla, quien obtuvo 53 votos, en la cita del Comité Intergubernamental de Negociaciones, que se celebró en Ginebra, Suiza.

Durante su presentación como candidato por el bloque de países latinoamericanos, Cordano manifestó que “la contaminación por plásticos es un problema universal que afecta a todos los Estados, regiones, comunidades y personas”.

Respecto de las negociaciones que se llevan a cabo para establecer un tratado sobre los plásticos, el chileno sostuvo que las delegaciones “tienen que actuar urgentemente, pero sin precipitarse, y lograr un acuerdo que, si no cumple las expectativas de todas, sí tenga en cuenta a toda la ciudadanía“.

El chileno que presidirá el tratado sobre plásticos en la ONU

El embajador chileno Julio Cordano, que presidirá el tratado sobre plásticos en la ONU, se desempeña como director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería.

El diplomático se licenció en Historia en la Universidad de Chile y egresó de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Cuenta con un Master of Public Management de la Universidad de Victoria, en Wellington, y durante su carrera profesional se ha destacado por especializarse en asuntos de medio ambiente.

Tras su elección, Cordano destacó que “es un honor que el país presida las negociaciones del que será uno de los acuerdos más relevantes sobre contaminación en el mundo. Esto refleja el compromiso de Chile con los actuales desafíos que afectan directamente el bienestar de las personas. Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”.