Quién es Jimmy Lai y porqué fue condenado por China a 20 años de prisión en Hong Kong

Del magnate de la prensa al símbolo de la represión bajo la ley de seguridad nacional, con una condena récord que refleja el giro autoritario en Hong Kong.

Jimmy Lai, magnate de los medios y uno de los rostros más visibles del movimiento prodemocracia en Hong Kong, fue condenado a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional de China. Se trata de la sentencia más severa dictada en la ciudad bajo este marco legal. La pena fue impuesta tras ser declarado culpable de sedición y conspiración para confabular con fuerzas extranjeras, cargos que negó en todo momento.

La condena marca el desenlace de un proceso que críticos consideran emblemático de la transformación de Hong Kong, de un territorio autónomo con amplias libertades a otro donde la disidencia es duramente reprimida por autoridades alineadas con el Partido Comunista Chino. Los jueces describieron a Lai como el “cerebro” de las conspiraciones, aunque concedieron reducciones menores por motivos de salud.

Lai es fundador del diario Apple Daily, cerrado en 2021. La clausura se hizo efectiva luego de la imposición en 2020 de la ley de seguridad nacional, que criminalizó amplias formas de protesta. Detenido desde diciembre de 2020, ha pasado la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario.

La familia reaccionó con dureza pese a haber esquivado la pena máxima de cadena perpetua. Su hija, Claire Lai, afirmó que la sentencia es “desgarradoramente cruel” dada la edad y el deterioro físico de su padre, de 78 años, y advirtió que “podría morir como un mártir tras las rejas”. Por su parte, Sebastien Lai, su hijo, calificó el castigo de “draconiano” y “devastador”.

Su familia denuncia una grave pérdida de peso y deterioro de su salud, mientras las autoridades aseguran que ha recibido atención médica adecuada. Sus seguidores esperan ahora negociaciones para su liberación por razones humanitarias.

Las críticas de organizaciones de derechos humanos por condena de Jimmy Lai

La condena fue condenada de inmediato por Taiwán, así como por organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras señaló: “Hoy cae el telón de la libertad de prensa en Hong Kong… Esta decisión judicial subraya el colapso total de la libertad de prensa y el profundo desprecio de las autoridades por el periodismo independiente”.

Human Rights Watch sostuvo que la pena es “en la práctica, una sentencia de muerte”, mientras Amnistía Internacional la calificó como “otro hito sombrío en la transformación de Hong Kong de una ciudad gobernada por el Estado de derecho a una gobernada por el miedo”.

En contraste, el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, celebró el fallo como “profundamente gratificante”, afirmando que “los crímenes de Jimmy Lai son atroces y extremadamente perversos”. Beijing respaldó la decisión, calificándola de “legítima” y “razonable”.

A no ser que se beneficie de la reducción de un tercio de su condena por buen comportamiento, Lai podría pasar el resto de su vida encarcelado por su edad.