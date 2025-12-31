“La reunificación de nuestra patria es imparable”: el provocador discurso de Xi Jinping de cierre de año con Taiwán

El líder del régimen chino además se refirió a su estrecha relación con Vladimir Putin en medio de su escalada con Japón y Taiwán.

El presidente Xi Jinping llevó a cabo en este fin de año un polémico discurso dirigido “al pueblo chino de ambos lados del estrecho de Taiwán“, en el que aseguró que la reunificación de China con la nación insular es “imparable“. Los dichos llegan después de que el Ejército Popular de Liberación finalizara simulacros con fuego real que sitiaron la isla por siete flancos distintos por dos días.

“Nosotros, los chinos de ambos lados del estrecho de Taiwan, compartimos un vínculo de sangre y la reunificación de nuestra patria, una tendencia en estos tiempos modernos y actuales, es imparable“, afirmó Xi en su mensaje de Año Nuevo 2026 en Beijing, según divulgó la agencia Xinhua.

El refuerzo de la postura del mandatario la realiza a pesar de que Taiwán cuenta con gobierno, ejército y moneda propia. A su vez, los ejercicios militares simularon un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos. Por su parte, Taipéi tildó las maniobras de altamente provocadoras y temerarias, defendiendo que el cerco no logró imponerse de manera efectiva.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, alertó que estas maniobras no son un incidente aislado, lo que supone riesgos significativos para el transporte marítimo, el comercio y la paz del mundo. La escalada surgió luego de una venta récord de armamento por parte de Estados Unidos a Taipéi, junto con las recientes declaraciones de Japón ante una posible respuesta militar en caso de agresión.

En su mensaje, Xi Jinping expresó su voluntad de mantener un “contacto estrecho” con Vladimir Putin con el objetivo de seguir impulsando la asociación estratégica integral entre ambos países, que, según él, dio “pasos firmes” en 2025. Además, subrayó el respaldo mutuo en foros multilaterales como Naciones Unidas y el aporte de ambos países a la gobernanza global.

Por su parte, el líder ruso respondió al discurso e indicó que las relaciones con China mantuvieron un “buen impulso de desarrollo” y alcanzaron “abundantes resultados” durante este 2025. Entre sus puntos destacados se encontraba la cooperación económica y los avances en proyectos conjuntos.