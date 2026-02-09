Sanae Takaichi, la Dama de Hierro de Japón, consigue la supermayoría legislativa: qué sigue para el país nipón

Mano dura, conservadurismo y ambición reformista en la nueva era Takaichi, que tiene vía libre en el Parlamento.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones legislativas celebradas el domingo en Japón, de la mano de la primera ministra Sanae Takaichi. El resultado no solo consolida al partido en el poder, sino que le permite gobernar en solitario con una holgada supermayoría: 316 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta.

La cifra habilita al oficialismo a aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta e incluso a impulsar una reforma constitucional.

La mandataria alcanzó así el objetivo central de la convocatoria anticipada a elecciones, superando incluso la histórica victoria lograda por el propio PLD en 1986. El respaldo electoral fue tan amplio que Takaichi no necesitará apoyarse en el Partido de la Restauración de Japón, ahora denominado Partido Innovación, que obtendría 36 escaños según las proyecciones de los principales medios nipones.

El nuevo reparto parlamentario otorga al PLD la presidencia de las 17 comisiones de la Cámara Baja y abre la puerta a una eventual reforma de la Constitución, siempre sujeta a un referéndum nacional. En particular, vuelve al centro del debate el artículo 9, que consagra el carácter pacifista del país y limita el uso de la fuerza militar.

Takaichi: la “Dama de Hierro” y su visión del futuro de Japón

Crítica de la Constitución y firme defensora de fortalecer las capacidades de defensa, Takaichi ha sido una figura polémica por sus posturas ultraconservadoras. Se opone al matrimonio igualitario, al uso de apellidos distintos entre cónyuges y promueve políticas migratorias más restrictivas. En el plano internacional, ha tenido varios choques diplomáticos con China.

Admiradora declarada de Margaret Thatcher, la primera ministra ha expresado su aspiración a convertirse “en la Dama de Hierro” nipona. Respecto a lo económico, combina un discurso a favor del aumento del gasto público y recortes de impuestos con críticas al alza de las tasas de interés del Banco de Japón.

El corto período de campaña legislativa jugó a su favor y dejó a la oposición debilitada: el nuevo bloque de centro, integrado por el Partido Democrático Constitucional y Komeito, perdió más de 100 escaños.

Con este escenario, podrían acelerarse iniciativas como el aumento del gasto en defensa, en un contexto marcado por las tensiones en el estrecho de Taiwán, la presión de China y Corea del Norte, y el fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos. El escenario así plantea interrogantes sobre el rumbo político, constitucional y económico del país bajo el liderazgo de Takaichi.