El presidente del Parlamento de Venezuela descarta elecciones inmediatas y condiciona el voto a un proceso de estabilización

Jorge Rodríguez afirma que cualquier convocatoria electoral dependerá de acuerdos con la oposición y de la normalidad institucional del país.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, afirmó que no habrá elecciones en Venezuela en el corto plazo y supeditó cualquier convocatoria a un proceso previo de estabilización política y acuerdos con la oposición. El dirigente chavista indicó que la prioridad es restablecer la normalidad institucional y reducir la polarización antes de definir un nuevo calendario electoral.

En una entrevista con el periodista Rob Schmitt, del canal estadounidense Newsmax, el funcionario habló poco más de un mes después de la captura y traslado a Estados Unidos del ex dictador Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico, un hecho que Rodríguez calificó como “altamente traumático”, aunque aseguró que fue procesado por el país con “madurez”.

En ese marco, señaló que el gobierno trabaja para estabilizar la situación interna y avanzar en una reconciliación nacional, mientras —según dijo— la vida cotidiana en Caracas mantiene niveles de normalidad.

Consultado sobre la posibilidad de elecciones a corto plazo, fue tajante: “Lo único que podría decirle es que no habrá una elección en este periodo inmediato donde debe lograrse la estabilización”. De acuerdo con su planteamiento, solo tras alcanzar acuerdos amplios con todos los sectores políticos sobre un cronograma aceptado de manera general y consolidar un clima de coexistencia y paz, Venezuela volvería a las urnas.

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento de Venezuela: la defensa a Delcy Rodríguez y el “mercado libre”

Rodríguez rechazó que esta postura implique reconocer la ilegitimidad de las elecciones presidenciales de 2024, cuestionadas por la oposición, y atribuyó la crisis política a años de división interna. También afirmó que, en los contactos con autoridades estadounidenses, incluido Marco Rubio, se ha insistido en la necesidad de estabilidad y respeto a la soberanía venezolana, y defendió el rol de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, al señalar que su liderazgo se ajusta a la Constitución.

En el plano económico, la entrevista expuso un giro discursivo del oficialismo. Rodríguez admitió errores del modelo socialista aplicado en el pasado y planteó una reorientación hacia esquemas de mercado con mayor apertura a la inversión extranjera. “El interés de Venezuela es seguir adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de mercado libre”, afirmó.

Detalló que el Parlamento aprobó reformas, incluida una modificación a la legislación petrolera, para facilitar inversiones —especialmente estadounidenses— en sectores como energía, petróleo, gas y oro.

Finalmente, destacó la Ley de Amnistía como eje de una estrategia de reconciliación política. Sin aludir a nombres propios, sostuvo: “Estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición que están fuera cumplan con la ley para que puedan regresar al país”. No obstante, aclaró que quedan excluidos quienes, según el gobierno, promovieron violencia o intervención extranjera.