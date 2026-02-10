Qué hizo Trump hoy: impulsó estatuas de Cristóbal Colón para elevar su cruzada “antiwoke”

El presidente también avanzó en la anulación de un dictamen clave sobre gases de efecto invernadero aprobado en la era Obama.

En el año de las conmemoraciones por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a acaparar titulares con una combinación de gestos simbólicos relacionados a Cristóbal Colón, anuncios urbanos y decisiones de alto impacto político. La jornada estuvo marcada por iniciativas que refuerzan su cruzada “antiwoke” y por un giro en la política ambiental que revive controversias de su primer mandato.

Uno de los focos estuvo puesto en la eventual instalación de una estatua de Cristóbal Colón en las inmediaciones de la Casa Blanca. Según informó The Washington Post, la escultura se ubicaría en el sector sur del complejo presidencial y corresponde a una reconstrucción de una estatua inaugurada en 1984 por Ronald Reagan en Baltimore, derribada en 2020 durante protestas del movimiento Black Lives Matter.

La obra fue recuperada gracias a donaciones privadas y fondos benéficos, y será trasladada “en las próximas semanas” desde Maryland, explicó Bill Martin, uno de los empresarios involucrados. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente el plan, Trump ha defendido reiteradamente la figura del explorador. “En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe”, afirmó el portavoz Davis Ingle, subrayando que seguirá siendo honrado por el mandatario.

La ofensiva simbólica del presidente va más allá. Trump anunció una remodelación integral del Centro Kennedy para las Artes —cuyo directorio ahora preside— y planteó la construcción de un arco de triunfo en uno de los accesos a Washington, inspirado en el de París y bautizado como Arco de Trump, proyecto que ha generado críticas por su impacto visual sobre monumentos históricos.

Tras las estatuas de Colón: el polémico anuncio medioambiental de Trump

La jornada también incluyó un anuncio clave en materia ambiental. Trump rescindirá el dictamen de peligro aprobado en 2009 durante el gobierno de Barack Obama, que establecía que seis gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud.

Según la portavoz Karoline Leavitt, la medida busca “rebajar el coste de la vida para las familias estadounidenses” y se inscribe en una agenda de desregulación que apunta a flexibilizar normas para vehículos a gasolina y limitar subsidios a energías limpias. “

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario republicano ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos. Asimismo, ha condenado el uso de energías renovables, como la solar o la eólica.