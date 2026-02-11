Elecciones intermedias en Estados Unidos: cómo el caso Epstein afecta a Trump y al Partido Republicano

El escándalo vuelve al centro del debate con el secretario de Comercio y complica la estrategia republicana para retener la Cámara de Representantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa con inquietud el horizonte electoral. La situación de uno de sus principales funcionarios en el Capitolio anticipa lo que podría ocurrir si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias: una oleada de investigaciones y audiencias que marcarían los dos últimos años de su mandato, especialmente en el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las audiencias de este martes ofrecieron un adelanto. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, compareció ante una subcomisión del Senado donde terminó respondiendo preguntas sobre sus vínculos con Epstein, tras la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia.

Lutnick había afirmado el año pasado en un podcast que, tras visitar en 2005 la casa de Epstein, quedó tan disgustado que nunca volvió a coincidir con él. Sin embargo, los registros y su testimonio contradicen esa versión, ya que muestran que mantuvo correspondencia con el financista incluso después de que este fuera condenado por solicitar prostitución de una menor.

Cómo el caso Epstein persigue el debate público de las elecciones intermedias

“Sé, y mi esposa también lo sabe, que no he hecho absolutamente nada malo en ningún sentido“, afirmó Lutnick al ser cuestionado, y añadió: “No tengo nada que ocultar, absolutamente nada“.

Durante la audiencia, el secretario pareció incómodo al ser consultado por un almuerzo en la isla de Epstein al que asistió con su esposa, hijos y niñeras. “He buscado mi nombre entre millones de documentos, como todo el mundo”, declaró. El senador demócrata Chris Coons respondió de inmediato: “No. No a todo el mundo le preocupa que su nombre aparezca en los archivos de Epstein”.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt respaldó al funcionario pese la situación: “El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump y el presidente apoya plenamente al secretario”.

Trump, por su parte, intentó restar importancia al tema. “Creo que realmente ya es hora de que el país quizá pase a otra cosa”, señaló recientemente en la Oficina Oval. No obstante, los demócratas han prometido citar a declarar al mandatario y a otros republicanos si recuperan la Cámara Baja, manteniendo el caso Epstein como un flanco abierto en la disputa política.