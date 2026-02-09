Caso Epstein: Ghislaine Maxwell condiciona su testimonio a una posible clemencia presidencial de Trump

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de menores, envió este lunes un mensaje directo al presidente Donald Trump: si recibe una clemencia, está dispuesta a limpiar su nombre de cualquier irregularidad vinculada al caso.

La propuesta se conoció durante su comparecencia virtual ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege contra la autoincriminación, según una fuente familiarizada con el proceso.

Maxwell, considerada cómplice clave de Epstein, cumple actualmente su condena en una prisión federal de mínima seguridad en Texas. Durante la sesión, evitó responder preguntas sustantivas, una decisión que generó fuertes reacciones políticas.

Su abogado, David Oscar Markus, fue quien explicitó la oferta a través de redes sociales tras la audiencia, subrayando que la disposición de su defendida a hablar depende de una eventual medida de gracia presidencial: “La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede clemencia”.

“Solo ella puede ofrecer la versión completa de los hechos. A algunos no les gustará lo que oigan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito”. El abogado añadió: “Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.

La situación de Trump en el Caso Epstein y las respuestas a la propuesta de Maxwell

Trump, cuyo nombre aparece en documentos publicados por el Departamento de Justicia, no ha descartado un indulto o una conmutación de la pena, al igual que Bill Clinton, quien también figura en los registros y ha negado cualquier conducta ilícita relacionada con Epstein. El ex mandatario demócrata comparecerá a finales de este mes ante el Congreso por el caso junto a su esposa Hillary Clinton.

El presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, calificó la negativa de Maxwell a declarar como “muy decepcionante” y sostuvo que los legisladores “tenían muchas preguntas que hacer sobre el crimen que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices”.

Mientras tanto, víctimas de Epstein pidieron a los legisladores que examinen cualquier declaración de Maxwell “con el máximo escepticismo”. En una carta firmada por varias víctimas y familiares de Virginia Giuffre, advirtieron que “la Sra. Maxwell no era una figura secundaria. Era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein” y recordaron que, pese a ello, se ha negado a cooperar de manera significativa con las autoridades.