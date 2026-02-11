Masacre en Tumbler Ridge: el tiroteo escolar más grave en décadas que sacude a Canadá

El ataque dejó 10 muertos en un país donde estos hechos son poco frecuentes y reabre el debate sobre la regulación de armas en la nación.

El tiroteo escolar de Tumbler Ridge, un pequeño pueblo de 2.300 habitantes en la provincia de Columbia Británica, al oeste de Canadá, es el peor de las últimas décadas. La masacre, que dejó 10 muertos, incluyendo el presunto autor, es un incidente poco común en tierras canadienses, a diferencia de su vecino Estados Unidos.

Darian Quist, estudiante del establecimiento, narró lo vivido dentro a la cadena pública CBC. “Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, hasta que la policía llegó para escoltarlos fuera del edificio. “Uno piensa que estas cosas nunca pasan”, dijo su madre, Shelley Quist, visiblemente emocionada. “No voy a perderlo de vista durante un buen tiempo”, añadió sobre su hijo, que salió ileso.

El 10 de diciembre de 2024 fue el último tiroteo escolar ocurrido en Canadá, específicamente en Toronto, la ciudad más poblada de la nación. Aquel incidente no dejó víctimas fatales. Hay que remontarse al 2 de junio de ese mismo año para registrar fallecidos, el cual se llevó a cabo en la misma urbe, luego de que dos hombres armados salieran de una camioneta y dispararan contra un grupo de personas fuera del North Albion Collegiate Institue, asesinando a dos personas.

“Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia“, escribió en sus redes sociales el primer ministro canadiense Mark Carney.

Una radiografía a la regulación de armas en Canadá tras tiroteo escolar

El acceso a armas no es sencillo. Según la Ley de Armas de Fuego de Canadá, cualquier persona que desee comprar una debe ser sujeta a exhaustivas verificaciones de antecedentes y necesita tener una licencia. En todo el país, solo el 7,7% de la población adulta tiene ese tipo de permiso, de acuerdo a estadísticas gubernamentales de 2021. Asimismo, las armas deben mantenerse bajo llave y descargadas.

Se estima que en dicho año había 10 millones de armas de fuego en circulación en el país. En el pasado, el Departamento de Justicia de Canadá informó que Columbia Británica —la provincia donde se encuentra la secundaria Tumbler Ridge— tiene la mayor tasa de posesión de armas cortas en todo el país.

En 2022 entró en vigor una prohibición nacional de la venta y transferencia de armas cortas, la cual se mantiene hasta la actualidad.