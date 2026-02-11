Tragedia en Canadá: tiroteo en escuela deja 10 personas fallecidas y más de 25 heridos

Durante el operativo, la policía encontró sin vida a quien sería el responsable del ataque, aparentemente con una herida autoinfligida.

Un grave tiroteo se registró este martes 10 de febrero en la escuela secundaria Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica en Canadá.

De acuerdo a medios locales, el ataque dejó al menos diez personas fallecidas, incluido el presunto autor de la masacre.

De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), ocho víctimas murieron en el establecimiento educacional. Otras dos personas fueron halladas sin vida en una vivienda que estaría vinculada con el incidente.

Además, más de 25 personas resultaron heridas, entre ellas dos que permanecen en estado crítico con lesiones que ponen en riesgo su vida. Los afectados fueron atendidos en el centro médico local y dos de los casos más graves debieron ser trasladados en helicóptero a otros hospitales.

El tiroteo fue reportado cuando la policía recibió alertas sobre un tirador activo en el recinto. Los agentes ingresaron a la escuela como parte del protocolo de respuesta y evacuaron de forma segura a estudiantes y funcionarios.

Durante el operativo, los uniformados encontraron sin vida a quien sería el responsable del ataque, aparentemente con una herida autoinfligida.

En tanto, las autoridades descartaron la existencia de otros sospechosos, aunque continúan revisando viviendas y propiedades en la zona para confirmar que no haya más víctimas.

El superintendente de la RCMP, Ken Floyd, indicó que el atacante fue identificado, pero su nombre no será revelado por ahora. “No estamos en condiciones de entender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia”, afirmó, subrayando que la investigación sigue en curso para esclarecer el móvil y la relación entre el agresor y las víctimas.