Qué hizo Trump hoy: convocó una cumbre presidencial con aliados de América Latina

La cita, fechada para el 7 de marzo en Miami, tiene como objetivo frenar la ofensiva regional de China y contará con la presencia de aliados del mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami con el objetivo de articular un bloque regional capaz de contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina. El encuentro multilateral se realizará el próximo 7 de marzo.

A través de distintos canales diplomáticos fueron invitados Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Los mandatarios convocados mantienen afinidad ideológica con el líder republicano y se perfilan como socios estratégicos de Washington en la región. La cumbre tiene un objetivo geopolítico definido: frenar el plan impulsado por Xi Jinping para ampliar el control chino sobre recursos naturales, producción alimentaria y rutas comerciales clave en América Latina.

Hacia fines de 2025, la administración republicana presentó su Estrategia de Seguridad Nacional, donde introdujo el concepto de “corolario Trump a la Doctrina Monroe“, orientado a limitar la injerencia de actores extrarregionales. A esto se sumó una nueva Doctrina de Defensa que prioriza el hemisferio occidental y establece mecanismos de disuasión frente a Beijing.

Minerales críticos: el antecedente de la cumbre de Trump con América Latina

En esa línea, Estados Unidos encabezó recientemente en Washington una cumbre global sobre minerales críticos, insumos considerados estratégicos para la seguridad internacional y la economía mundial. Tras ese encuentro, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para tomar distancia de la influencia china en el sector, a cambio de un trato preferencial en futuras inversiones.

Además, Trump emitió la orden ejecutiva “Ajuste de las importaciones de minerales críticos procesados y sus productos derivados a Estados Unidos”, que promueve la cooperación internacional para reducir la dependencia de 12 minerales críticos actualmente dominados por China.

Como parte de esta estrategia, la Casa Blanca anunció la creación de una reserva estratégica denominada Project Vault, que combinará 1.700 millones de dólares en financiamiento privado con un préstamo de 10.000 millones del EXIM Bank. Los aliados latinoamericanos tendrían prioridad en la asignación de estos recursos.

La Cumbre de Miami evidenciará la división regional: mientras Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador se alinean con la visión de Trump, Brasil, Colombia y México mantienen vínculos comerciales fluidos con China. A menos de un mes del encuentro, no se descarta que Washington extienda nuevas invitaciones, considerando que será días antes de que José Antonio Kast asuma en el cambio de mando.