Delcy Rodríguez promete visita a Estados Unidos: “Me han invitado”

La presidenta interina además afirmó que Nicolás Maduro sigue siendo “el presidente legítimo” de Venezuela y que junto a Cilia Flores “son inocentes”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que programará una visita a Estados Unidos. La líder venezolana informó en diálogo con la cadena NBC que recibió una invitación por parte de la administración de Donald Trump y que se encuentra evaluando el momento más idóneo para realizar dicho viaje.

“Me han invitado a Estados Unidos“, dijo Rodríguez a la periodista Kristen Welker. La entrevista se realizó durante la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. “Estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo“, añadió la presidenta interina.

La ex vicepresidenta y Wright enfrentan el desafío de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de pobre inversión, gestiones ineficientes y sanciones por parte de Estados Unidos, dejando a los inversores estadounidense en posiciones prioritarias, tal como lo exigió Washington desde la captura de Nicolás Maduro.

Tras su encuentro, Rodríguez recordó que su juramento como presidenta encargada fue “en condiciones inéditas” y aseguró que Maduro sigue siendo el líder legítimo de Venezuela: “Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes“.

La visita de Rodríguez a Estados Unidos: el último viaje de un presidente venezolano

La presidenta interina además aseguró que, a través de la diplomacia, los dos países involucrados podrán superar sus diferencias. “Que sean el diálogo diplomático, el diálogo político y el diálogo energético los canales pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando“, afirmó.

La última vez que un mandatario venezolano mantuvo un encuentro con un inquilino de la Casa Blanca en territorio estadounidense fue en 1994. Se trata del fallecido ex presidente Rafael Caldera, quien en su segundo mandato (1994-1999) asistió a la Cumbre de las Américas en Miami invitado por el entonces presidente Bill Clinton. Tres años después, en 1997, el demócrata realizó una visita oficial a Venezuela.

Asimismo, Rodríguez manifestó que el primer viaje de un funcionario estadounidense a Venezuela, como lo es el caso de Wright, se convertirá “en la apertura para muchos otros viajes“.