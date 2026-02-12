La insólita declaración del secretario de Salud de EE.UU.: “Aspiraba cocaína sobre tazas de baño”

Sus palabras se suman a su revelación de que durante el confinamiento por el COVID-19 su mayor temor era recaer en el consumo de drogas, por lo que se unió un “grupo clandestino” que siguió sesionando de manera prsencial.

El Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., aseguró que nunca tuvo miedo de la pandemia del COVID-19 debido a que en su momento de mayor adicción a las drogas consumía cocaína en lugares sin ninguna sanidad.

El ministro del gobierno de Donald Trump abordó el tema a través del podcast de Theo Von, en el que aseguró que, dada su experiencia, “no me asustan los gérmenes“.

El político estadounidense, hijo del ex fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del ex presidente John F. Kennedy, lleva 43 años en recuperación de su adicción a las drogas.

Por qué el secretario de Salud no le teme al COVID-19

Al ahondar en su falta de temor a los gérmenes y también al COVID-19, el secretario de Salud de EE.UU. reveló que “aspiraba cocaína sobre tazas de baño“.

En esa línea, Kennedy Jr. dijo que durante la pandemia no estaba enfocado en evitar el coronavirus, sino en mantener la sobriedad que en el 2020 llevaba durante 37 años.

Dijo que para él las reuniones de 12 pasos son una cuestión de “supervivencia”, por lo que durante la cuarentena que prohibió estos encuentros se unió a un “grupo clandestino” que continuó sesionando de manera presencial.

En esa línea, planteó que en ese tiempo para él el peligro de una recaída era mucho más real y letal que el COVID-19: “Sabía con certeza que mi adicción me mataría si no la trataba“, aseguró.

Con anterioridad, Robert F. Kennedy Jr. promovió teorías como la que vincula las vacunas con el autismo, lo que le ha valido críticas de la comunidad científica.