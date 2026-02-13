Argentina: Cámara de Diputados aprueba rebajar edad de impunidad penal a 14 años

El proyecto fija penas de hasta 15 años para adolescentes al crear un nuevo Régimen Penal Juvenil, que debe ser aprobado ahora por el Senado.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, a propuesta del Gobierno del presidente Javier Milei. La iniciativa fue respaldada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, por lo que ahora deberá ser debatida en el Senado para su eventual sanción definitiva.

El proyecto establece además un sistema integral para abordar los delitos cometidos por adolescentes. Además fija un límite máximo de 15 años para las penas privativas de libertad. Estas podrán cumplirse en el domicilio del condenado, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, defendió la iniciativa y aseguró que antes de presentarla consultó a más de 30 especialistas, entre ellos “neurólogos; médicos especialistas en salud mental y especialistas en desarrollo cognitivo”.

Según explicó, los expertos sostuvieron que “a partir de los 12, 13 ó 14 años aproximadamente un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, ya que cuenta con “discernimiento y voluntad”.

Los apoyos y reacciones a la rebaja de imputabilidad a 14 años en Argentina

La propuesta original del Ejecutivo contemplaba fijar la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero fue modificada a 14 tras recibir críticas de distintos sectores. La Unión Cívica Radical respaldó el proyecto al considerar que busca “garantizar justicia para las víctimas y fomentar la responsabilidad adolescente de sus actos”.

Tras la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el resultado en la red social X: “Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto”.

De ser aprobada por el Senado, la reforma representará un nuevo triunfo legislativo para el Gobierno, que recientemente también logró la aprobación de una polémica reforma laboral en la Cámara Alta.