“Espectáculo de payasos”: Obama rompe el silencio sobre el video racista de Donald Trump

Barack Obama se refirió por primera vez al video que publicó el presidente de EE..UU. que lo muestra a él y a su esposa como simios.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rompió el silencio y se refirió por primera vez al polémico video que publicó el mandatario Donald Trump en sus redes sociales, en el cual lo muestra a él y a su esposa Michelle Obama como simios.

Fue en una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, quien puso el tema sobre la mesa al recordarle que “hace apenas unos días, Donald Trump puso una foto tuya, tu cara en el cuerpo de un simio, y así, de nuevo, hemos visto una especie de involución del discurso“. Tras ello, le preguntó: “¿Cómo podemos salir del punto en el que hemos caído?”.

Frente a esto, Obama manifestó que “es importante reconocer que la mayoría del pueblo estadounidense considera este comportamiento profundamente preocupante“.

“Es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción, pero cuando viajo por el país, cuando uno viaja por el país, se encuentra con gente que todavía cree en la decencia, la cortesía y la amabilidad“, expresó sobre el polémico video, sin mencionar directamente a Trump.

Siguiendo en esa línea, el ex mandatario agregó: “Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión, y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto decoro y sentido de lo apropiado, de respeto por los cargos. Eso se ha perdido”.

El video racista que Donald Trump publicó sobre Barack Obama

El pasado 6 de febrero, Donald Trump compartió un video hecho con inteligencia artificial (IA) en su cuenta de Truth Social. En el registro se hacía referencia al presunto fraude en las elecciones de 2020 y los Obama aparecían como una pareja de simios.

Pese a que en el inicio la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tachó las críticas a la publicación de “indignación falsa”, con el paso de las horas se eliminó el posteo.

Ante esto, Trump se negó a ofrecer disculpas, asegurando que “no cometió un error”, ya que habría sido alguien de su personal quien compartió la creación audiovisual.