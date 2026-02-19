Nuevo presidente de Perú reitera apoyo a matrimonio infantil: “Yo no cambio nunca de opinión”

En su primer día como el nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, de 83 años, reavivó la controversia por sus posiciones frente al matrimonio infantil y las relaciones sexuales tempranas, que ya habían generado indignación pública en 2023, cuando se desempeñaba como congresista.

Durante una entrevista con la emisora RPP, el mandatario reafirmó su postura y dejó en claro que no ha modificado sus opiniones. “Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad y me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso”, declaró.

Consultado específicamente sobre el matrimonio infantil —cuya prohibición no respaldó en la votación parlamentaria de 2023 para impedir enlaces con menores de edad—, Balcázar evitó profundizar en el tema. En un primer momento pidió hablar de “cosas más importantes” y sostuvo que se intentan tejer “leyendas negras” en su contra.

“Yo tengo una vida limpia y una trayectoria impecable de tal manera que por ese lado no quisiera volver a esta retrayendo cosas que llaman los periodistas en los escritos”, afirmó. Ante la insistencia sobre si había cambiado de postura, respondió que no.

Las críticas al nuevo presidente de Perú por su postura de matrimonio infantil

Las reacciones no se hicieron esperar. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su rechazo al nombramiento: “La designación de una autoridad con antecedentes públicos cuestionados y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima alarma ciudadana (…) Resultan inaceptables las afirmaciones en las que sostuvo que las relaciones sexuales tempranas podrían ayudar al futuro psicológico de la mujer”.

Por su parte, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán calificó la designación como reflejo de una profunda crisis ética y democrática, y señaló que minimizar la violencia contra mujeres y niñas evidencia una actitud complaciente con el abuso.

Balcázar ejercerá la Presidencia de manera interina hasta el 28 de julio, cuando entregará el mando a quien resulte electo en los comicios en curso.