Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú: a favor del matrimonio infantil e investigado por corrupción

El nuevo presidente de Perú en los últimos años ha estado en el centro de la polémica por cuestionadas declaraciones. “Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, ha sido solo una parte de sus intervenciones.

El izquierdista José María Balcázar se convirtió en el octavo presidente de Perú en los últimos 10 años, luego de que el Parlamento lo designara tras la destitución de José Jerí.

Con 83 años, Balcázar será el mandatario con mayor edad en ejercer el cargo. Su candidatura fue presentada por el partido marxista Perú Libre, que ganó la presidencia del país en 2021 con Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 tras un fallido intento de golpe de Estado, por el cual cumple una condena de 15 años de cárcel.

Su trayectoria ha estado marcada por diversas polémicas y denuncias por la presunta comisión de delitos, tales como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho.

En este marco, ha sido investigado por presunto tráfico de influencias y fue expulsado del Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando fue su decano.

Su carrera judicial, en la cual se desempeñó como juez de la Corte Suprema, terminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave”. Lo anterior, luego de que se estableciera que anuló una resolución firme, violando el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Por otro lado, en abril de 2025, el Ministerio Público lo apuntó como presunto responsable de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en una denuncia constitucional que se presentó contra la ex fiscal general Patricia Benavides por un supuesto caso de corrupción.

José María Balcázar: a favor del matrimonio infantil y sus polémicas declaraciones sobre relaciones con menores

Mientras ejercía su labor como congresista, en junio de 2023, José María Balcázar causó una gran polémica por sus declaraciones sobre relaciones con menores de edad y por mostrarse a favor del matrimonio infantil.

En este sentido, afirmó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Lo anterior, en medio de una reunión del Parlamento, donde se discutía un dictamen para impedir el matrimonio con menores de edad.

Tras ello, en declaraciones a la prensa, expuso que “de 14 (años) para arriba se pueden casar, no hay ningún problema“, defendiendo lo que establecía en ese entonces el Código Civil.

“No hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, profesores con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también, eso está bien”, añadió.

Balcázar fue el único parlamentario que se abstuvo a votar dicho dictamen. De hecho, este jueves después de asumir la presidencia de Perú, reafirmó su postura señalando que “yo no cambié nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones“.