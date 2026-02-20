NASA anuncia fecha para viaje que devolverá a humanos a la Luna

La NASA apunta a inicios de marzo para la fecha en que lanzará una misión tripulada alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, en lo que sería el viaje más lejano realizado por la humanidad desde el programa Apolo. Artemis II contempla una travesía de 10 días alrededor de la cara oculta del satélite natural y el posterior retorno a la Tierra, como paso previo a un futuro alunizaje.

La agencia estableció el 6 de marzo como el día más temprano para el despegue, tras completar con éxito un “ensayo general húmedo” en el Centro Espacial Kennedy, prueba clave en la que el cohete se carga con combustible y se ejecuta la secuencia de cuenta regresiva. Fue el segundo intento del equipo Artemis, luego de que a comienzos de febrero un escape de hidrógeno obligara a interrumpir el ejercicio.

“Cada noche miro la Luna y la veo y me emociono de verdad porque puedo sentir que nos está llamando y estamos listos”, afirmó Lori Glaze, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, en conferencia de prensa. “La emoción por Artemis II realmente, realmente está empezando a crecer, podemos sentirlo. Se acerca”.

Según explicó, los problemas en sellos y filtros fueron solucionados. “Ayer pudimos cargar completamente el cohete SLS dentro del cronograma previsto (…) también demostramos con éxito la cuenta regresiva de lanzamiento”, señaló.

Los detalles del viaje a la Luna de la NASA el cual ya tiene fecha

La tripulación está integrada por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen. Viajarán en la cápsula Orion, ubicada en la parte superior del cohete SLS, de 98 metros de altura, que voló por única vez en 2022 sin tripulación.

Tras un día en órbita terrestre, pondrán rumbo a la Luna en un trayecto de cuatro días. Sobrevolarán la cara oculta a una altitud de entre 6.500 y 9.500 kilómetros, dedicando horas a observaciones e imágenes. La misión culminará con un amerizaje en el Pacífico.

Si tiene éxito, allanará el camino para Artemis III, que busca llevar astronautas a la superficie lunar antes de 2028, un plazo ambicioso en medio de retrasos de SpaceX y la competencia con China por establecer bases en el polo sur lunar.