¿Seguirán los cacerolazos, huelgas y enfrentamientos en las calles?: lo que le falta a la Reforma Laboral de Milei para ser ley tras ser aprobada por diputados

Entre los principales cambios se encuentra una nueva base de cálculo para las indemnizaciones por despido, que en la práctica podría reducir los montos a percibir.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Tras una extensa sesión marcada por tensiones dentro y fuera del Congreso, la iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, y regresará al Senado para su aprobación final luego de que se eliminara un controvertido artículo sobre licencias por enfermedad.

El debate se extendió durante toda la jornada del jueves en un contexto de huelga general y protestas en las inmediaciones del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. En la Plaza del Congreso se registraron incidentes cuando un grupo de manifestantes intentó derribar una valla perimetral, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad y enfrentamientos que afectaron también a periodistas presentes en el lugar.

De esta forma, el proyecto deberá volver a la Cámara Alta debido a modificaciones introducidas por Diputados. El principal cambio fue la eliminación del artículo 44, que reducía la cobertura salarial de trabajadores enfermos del 100% al 75% o 50%, según el caso, cuando la dolencia no estuviera vinculada a la actividad laboral.

Entre los principales cambios que introduce la iniciativa se encuentra una nueva base de cálculo para las indemnizaciones por despido, que en la práctica podría reducir los montos a percibir. También se establece la creación de un banco de horas extras, que podrán compensarse con tiempo libre en lugar de pago adicional.

Asimismo, la ley modifica el régimen de huelga al ampliar el número de actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar entre el 50% y el 75% de los servicios durante medidas de fuerza. Además, tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a paros.

Otro punto debatido es el tratamiento de los trabajadores de plataformas digitales, quienes, según el texto aprobado, accederán a una jubilación equivalente al 50% de la mínima vigente.