Fin del hombre más buscado: confirman muerte de El Mencho y activan alertas en todo México

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzaron a realizar bloqueos en carreteras y avenidas principales de Jalisco tras la noticia.

Diversos medios de comunicación en México informaron que el Ejército abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, cofundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en territorio mexicano.

Según consignó El País México, el narcotraficante murió en medio de una acción militar desplegada en la sierra del estado de Jalisco. Desde 2015 era considerado el hombre más buscado del país y, tres años después, las autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 1,5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

En tanto, el diario Milenio reportó que, tras el operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, integrantes del CJNG comenzaron a realizar bloqueos en carreteras y avenidas principales de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Aguascalientes desde la mañana del domingo.

Ante la situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el llamado Código Rojo “para inhibir actos contra la población” y pidió a la ciudadanía “evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas”.

Matan a El Mencho y activan alertas en todo México

Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en el seno de una familia campesina que emigró posteriormente a California.

El CJNG, fundado en 2009, es considerado uno de los grupos criminales más violentos de México. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la organización posee una de las mayores capacidades de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en el país, y en los últimos años ha incorporado el envío de fentanilo hacia territorio estadounidense.

En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su captura. A Oseguera se le imputaban cargos por “conspiración para cometer tráfico de narcóticos, incluido el fentanilo”.

En septiembre de 2025, The Wall Street Journal publicó el reportaje “America Loves Cocaine Again—Mexico’s New Drug King Cashes In”, donde señalaba que El Mencho habría logrado desplazar al Cártel de Sinaloa como principal actor del narcotráfico en México.