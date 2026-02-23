Quién era el hombre abatido a tiros en la residencia de Trump: se había obsesionado con el caso Epstein

El joven de 21 años, oriundo de Carolina del Norte, provenía de una familia seguidora de Trump según reportes de medios locales.

Un hombre armado de 21 años murió tras ser abatido durante el fin de semana por agentes del Servicio Secreto luego de ingresar con una escopeta y un bidón de gasolina al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia y club privado del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida. Las autoridades lo identificaron como Austin Tucker Martin.

Oriundo de Carolina del Norte, Martin vivía en Cameron, una pequeña localidad de la región de Sandhills, cercana a Pinehurst y conocida por sus campos de golf. Su identidad fue confirmada inicialmente por fuentes policiales a la agencia Associated Press. Posteriormente, el New York Post y otros medios estadounidenses difundieron detalles sobre su residencia y entorno familiar.

De acuerdo con un reporte de Univision, Martin fue descrito como un “chico tranquilo” proveniente de una familia seguidora de Trump. Cercanos añadieron que le temía a las armas y que en los últimos meses se había obsesionado con el caso Epstein y con dibujar escenas de campos de golf.

Su familia lo había reportado como desaparecido el sábado, solo horas antes del incidente en Florida.

Austin Tucker Martin, el hombre abatido en la residencia de Trump: qué se sabe del incidente

Según informaron autoridades federales, el joven salió de Carolina del Norte y condujo hacia el sur en los días previos, con dirección final en Florida. Se cree que adquirió la escopeta durante el trayecto; la caja del arma fue hallada dentro de su vehículo tras el tiroteo. Hasta ahora no se ha precisado dónde la compró ni si lo hizo legalmente.

El domingo por la tarde, varios vehículos bloquearon el acceso a una propiedad vinculada a Martin en Cameron. La vivienda, ubicada al final de un camino arenoso y en mal estado, fue escenario de actividad policial cuya naturaleza no fue detallada oficialmente.

Las autoridades trabajan en la elaboración de un perfil psicológico del atacante. El FBI pidió a vecinos revisar cámaras de seguridad, mientras que el sheriff Rick Bradshaw indicó que, hasta el momento, no era conocido por las fuerzas locales. Asimismo, señalaron que la investigación sobre sus motivaciones continúa en curso.