José Antonio Kast viaja a Miami a reunirse con Trump en medio de polémica por cables submarinos y la revocación de visas

De acuerdo a las autoridades, la agenda oficial se centrará en la “libertad y prosperidad del hemisferio”.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, confirmó su participación en la conferencia Shield of The Americas, que se realizará el próximo 7 de marzo en el Trump National Doral Miami, a pocos días de asumir la Presidencia.

La cita lo situará en un espacio clave de la política conservadora regional y le permitirá interactuar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un momento de tensiones diplomáticas entre Santiago y Washington.

José Antonio Kast viaja a Miami a reunirse con Trump

El viaje se realizará acompañado por su equipo más cercano, incluyendo al canciller designado Francisco Pérez Mackenna y al asesor estratégico Cristián Valenzuela.

Aunque la agenda oficial se centra en la “libertad y prosperidad del hemisferio”, la comitiva chilena busca también abordar la reciente revocación de visas a funcionarios del gobierno de Gabriel Boric y reafirmar su alineamiento estratégico con Estados Unidos antes de asumir el cargo el 11 de marzo.

Entre los temas destacados de la cumbre estarán la seguridad, la migración y el combate al crimen organizado transnacional.

También participarán otros líderes conservadores de la región, como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador). Kast pretende aprovechar el encuentro para discutir la situación migratoria venezolana y coordinar posibles políticas de retorno de ciudadanos venezolanos que residen en Chile.

Este viaje será la última actividad internacional de Kast antes de recibir la banda presidencial. Desde su victoria electoral en diciembre de 2024, el mandatario electo ha realizado un intenso periplo internacional, visitando países como Hungría e Italia, con el objetivo de fortalecer relaciones con gobiernos afines en seguridad y economía.

La participación de Kast en la conferencia se da en un contexto delicado para las relaciones bilaterales con Estados Unidos, tras la decisión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de restringir visas a tres funcionarios del gobierno chileno por supuestas actividades contra la seguridad regional.