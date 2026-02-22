El sujeto portaba un arma y un bidón con combustible.

Este domingo medios estadounidenses informaron que un hombre fue abatido por agentes de seguridad tras superar el perímetro de la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Según las autoridades, el individuo portaba un arma y un bidón con combustible. Además, el Servicio Secreto de Estados Unidos precisó que el hecho ocurrió a la 01:30 horas ET (03:30 en Chile).

“El hombre fue visto cerca de la puerta norte con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”, señalaron. Agregaron que el individuo, de aproximadamente 20 años, aún no ha sido identificado.

Matan a hombre armado tras intentar acercarse a casa de Trump en Mar-a-Lago

El Sheriff del Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó que los agentes le ordenaron al hombre que dejara los objetos en el suelo. El sujeto soltó el bidón, pero levantó la escopeta en posición de disparo, por lo que los oficiales “dispararon sus armas para neutralizar la amenaza”.

Trump no se encontraba en Mar-a-Lago, sino que este fin de semana se encuentra en la Casa Blanca.

Tras el hecho, las autoridades informaron que ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido durante el incidente. Lo ocurrido permanece bajo investigación y los agentes involucrados estarán de baja administrativa mientras se concluyen las pesquisas.