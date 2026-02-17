Presidente Boric destaca candidatura de Bachelet a ONU: “Es la necesidad de un liderazgo que dé confianza”

“Tenemos muchos desafíos, pero la humanidad ha demostrado una y otra vez que colaborando se puede salir adelante. Y Michelle Bachelet encarna esa convicción”, sentenció el jefe de Estado.

El presidente Gabriel Boric reiteró su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, dejando en claro que la ex mandataria entrega garantías de liderazgo a nivel mundial.

Sus palabras se enmarcaron en el acto de saludo a los integrantes del Cuerpo Diplomático y representantes de instituciones internacionales, donde el jefe de Estado estuvo secundado por el canciller Alberto van Klaveren.

El presidente Boric defendió el rol que puede jugar Chile en el exterior, aseverando que “nosotros no creemos que se deban resolver los conflictos y diferencias por medio del uso de la fuerza, sino a través del diálogo y las reglas compartidas”.

El mandatario apuntó que “para los países pequeños y medianos como Chile, las reglas no son ideología ni retórica. Son posibilidades de respeto y de supervivencia. Nosotros no creemos que se deban resolver los conflictos y diferencias por medio del uso de la fuerza, sino a través del diálogo y de las reglas compartidas. Cuando en cambio, impera la ley del más fuerte, aunque sea una obviedad decirlo, vale la pena señalarlo explícitamente en estos tiempos, los países de menor influencia relativa quedan en una posición muy vulnerable”.

“Por eso es importante que los países medianos, los países pequeños, nos unamos también en la exigencia de un mundo basado en el respeto de reglas comunes. El respeto del derecho internacional amplía y no restringe el espacio de decisión autónoma de los pueblos, protege la soberanía efectiva y reduce el espacio para la arbitrariedad (…) Chile defiende y va a defender siempre un orden internacional basado en reglas”, argumentó el presidente Boric.

En esta línea, Gabriel Boric dejó en claro que la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU va en ese sentido. “No es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria, es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza, que ha demostrado su vocación de diálogo, su voluntad, y en el ejercicio de su propia vida, de tender puentes donde antes habían abismos”.

Boric recordó la trayectoria de Bachelet, indicando que “encarna la defensa del multilateralismo, la vigencia irrestricta de los derechos humanos en todo tiempo y lugar, y la cooperación internacional”.

“Tenemos muchos desafíos, pero la humanidad ha demostrado una y otra vez que colaborando se puede salir adelante. Y Michelle Bachelet encarna esa convicción”, sentenció el jefe de Estado.