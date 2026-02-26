Rafael Grossi, rival de Bachelet a la secretaría general de la ONU, advierte sobre incertidumbre nuclear en Irán: ¿Busca a EE.UU. como aliado?

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió sobre la incertidumbre en torno al material nuclear de Irán, en un contexto marcado por las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos. Sus declaraciones se producen mientras el diplomático argentino impulsa su candidatura a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una carrera en la que su posicionamiento frente a la crisis nuclear podría resultar decisivo.

En una entrevista con la emisora pública colombiana RTVC, en Cartagena, Grossi alertó que el OIEA no ha podido volver a inspeccionar el uranio enriquecido de Irán desde la denominada Guerra de los Doce Días, en junio de 2025. La falta de acceso, explicó, ha generado una “peligrosa brecha de información”.

“No hemos podido volver a inspeccionarlo. Antes de la Guerra de los Doce Días, sí lo inspeccionamos; sabíamos exactamente dónde estaban los barriles que contenían ese uranio, en estado gaseoso en ese momento, hasta el último gramo. Hoy no lo sabemos, y esto es lo que genera incertidumbre, y la incertidumbre puede llevar a decisiones drásticas”, comentó.

Argentina postuló oficialmente la candidatura de Grossi a la secretaría general de la ONU con un gran aliado en mente: Estados Unidos. Dadas la sintonía política entre el gobierno de Javier Milei y del presidente estadounidense Donald Trump, se espera que entregue su apoyo al principal rival de Michelle Bachelet.

Con ello, Grossi tendría una ventaja importante al contar con el respaldo de una potencia. Además, las preocupaciones del diplomático argentino se alinean con las de los norteamericanos, lo que acercaría aún más las posiciones.

Grossi y las negociaciones nucleares entre Irán con Estados Unidos

Si bien Grossi aclaró que la existencia de material nuclear en Irán no implica necesariamente la fabricación de armas, advirtió que podría utilizarse con ese fin. En ese marco, insistió en que la salida diplomática sigue siendo posible: “El mensaje es que no es imposible alcanzar un acuerdo que evite más destrucción, más muertes y más inestabilidad en la región. No es imposible; tenemos los elementos sobre la mesa para alcanzar ese acuerdo”.

Mientras Irán sostiene que busca un acuerdo “justo y equitativo” en Ginebra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluaría alternativas de presión si fracasa la vía diplomática. En ese escenario, Grossi busca consolidar su liderazgo global, proyectando su figura más allá del organismo nuclear y hacia la conducción del sistema multilateral.