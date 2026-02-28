Irán y ataque preventivo de Israel y EEUU a sus instalaciones: “Nuestra respuesta será decisiva”

Irán detalló que los ataques tuvieron como finalidad “una serie de objetivos, infraestructura de defensa y sitios civiles en varias ciudades del país”, lo que vulnera su soberanía.

La Cancillería de la República Islámica de Irán expresó su condena a los ataques preventivos a su territorio lanzados por Israel y Estados Unidos, aseverando que viola el derecho internacional.

En una declaración pública, Irán detalló que los ataques tuvieron como finalidad “una serie de objetivos, infraestructura de defensa y sitios civiles en varias ciudades del país”, lo que vulnera su soberanía.

En esta línea, acusó que la ofensiva se lanzó en medio de un proceso diplomático, apuntando que Teherán era parte de estas negociaciones para mostrar “la legitimidad de cualquier pretexto para la agresión”.

Irán aseveró que ahora es momento de “defender la patria y enfrentar la agresión militar del enemigo”, ante lo cual sus Fuerzas Armadas se valdrán de “todo su poder y recursos” para responder a Israel y Estados Unidos.

Junto con ello, llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar “medidas inmediatas” a lo que llamó una amenaza a la paz y seguridad internacional.