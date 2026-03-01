Irán confirma muerte de su líder Ali Jamenei y decreta 40 días de luto

El fallecimiento del líder supremo de Irán fue destacada por Donald Trump, quien llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.

Las autoridades de Irán confirmaron la muerte de su líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, en el marco de la Operación Furia Épica, comandada por Estados Unidos y que atacó blancos militares en su territorio.

La Guardia Revolucionaria de Irán indicó que “hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (….) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”.

“Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad”, agregó la Guardia.

Por su parte, la televisión de Irán comunicó que se iniciará un periodo de 40 días de luto por la muerte de Ali Jamenei, apuntando que en ataque también resultaron muertos su hija, su yerno y su nieto.

El fallecimiento del líder supremo de Irán fue destacada por Donald Trump, quien llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, declaró en Truth Social.