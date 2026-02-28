Tras ataque de EEUU: La Moneda expresa su preocupación por escalada militar en Medio Oriente

La Moneda se refirió a la Operación Furia Épica, escalada militar liderada por Estados Unidos en contra de objetivos nucleares en Irán, así como la respuesta de Teherán contra Israel y bases norteamericanas en Medio Oriente.
“Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”, puntualizó Palacio en una declaración pública, dejando en claro que “Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear”.
El Ejecutivo puntualizó que “a su vez, Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil”.
Junto con ello, el Gobierno recalcó que está en contacto con las embajadas y consulados de nuestro país en Medio Oriente, “a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona”.