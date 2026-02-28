Tras ataque de EEUU: La Moneda expresa su preocupación por escalada militar en Medio Oriente

El Gobierno recalcó que está en contacto con las embajadas y consulados de nuestro país en Medio Oriente, “a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona”.

La Moneda se refirió a la Operación Furia Épica, escalada militar liderada por Estados Unidos en contra de objetivos nucleares en Irán, así como la respuesta de Teherán contra Israel y bases norteamericanas en Medio Oriente.

“Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”, puntualizó Palacio en una declaración pública, dejando en claro que “Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear”.

El Ejecutivo puntualizó que “a su vez, Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil”.

