Qué hay tras las negociaciones que China inició con Irán

AGENCIA UNO

China inició negociaciones con Irán en medio de la guerra que este último país mantiene con Estados Unidos e Israel, de acuerdo con lo reportado por medios internacionales.

Beijing y Teherán mantienen relaciones amistosas que no se han visto afectadas por los ataques contra el territorio persa, por lo que el régimen que encabeza Xi Jinping intenta obtener el compromiso de su similar chiíta de que el conflicto no perjudicará su suministro de petróleo.

Aquello, debido al control que mantiene Irán sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% de la producción mundial del crudo, y el hecho de que la segunda economía más grande del mundo obtiene alrededor del 45% de su petróleo de ese sector.

Cuánto subió el precio del petróleo tras inicio de la guerra

Desde que comenzó el conflicto hace siete días, los precios del petróleo crudo han subido más del 15%, porque además, como represalia por los ataques a su territorio, el régimen islámico ha atacado instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico, como a buques que cruzan el mencionado estrecho.

Por ello, China busca, a través de las conversaciones, que Teherán se comprometa a permitir el paso seguro de embarcaciones que no estén vinculadas a los países en conflicto.

Según la plataforma de seguimiento de carga Vortexa y el rastreador de buques Kpler, alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del estrecho de Ormuz.

Millones de barriles de crudo y grandes volúmenes de gas natural licuado destinados principalmente a Asia pasan cada año por este punto que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán.