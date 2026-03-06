Identificación errónea o misil iraní: qué se sabe del bombardeo a una escuela que dejó al menos 165 muertos en Irán

Decenas de niñas de entre siete y doce años murieron luego de que un misil impactó y demolió la escuela Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán.

Mientras la ONU solicitó investigar el bombardeo a una escuela en Irán que dejó al menos 165 muertos, entre ellos decenas de niñas, el diario estadounidense The New York Times vinculó el hecho a un ataque norteamericano a una base naval iraní.

A casi una semana de ocurridos los hechos, ni Estados Unidos ni Israel han confirmado que el ataque tuvo lugar, y menos aún que haya sido su responsabilidad.

Qué se conoce sobre el bombardeo a la escuela en Irán

Pese a que ninguna autoridad militar estadounidense ha confirmado a la fecha el bombardeo que destruyó la escuela en el sur de Irán, una investigación de The New York Times concluyó que el recinto fue alcanzado en el marco de un ataque de precisión contra una base naval cercana operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Según indicó el medio, sus periodistas lograron reunir y analizar numerosas pruebas que apuntan en esa línea, como imágenes satelitales, videos y publicaciones en redes sociales.

A ellas se sumaron las declaraciones oficiales en torno al ataque por parte de las fuerzas militares a objetivos iraníes en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, donde se ubicaba la escuela.

En particular, imágenes satelitales divulgadas el miércoles ratificaron que los bombardeos impactaron al menos seis instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria, pero también el colegio situado en las inmediaciones.

Al respecto, The New York Times citó a un analista de seguridad que planteó que la explicación más probable de lo ocurrido es que se produjo una “identificación errónea del objetivo“.

Por otra parte, y ante las versiones que apuntaban a que la destrucción de la escuela se debió a la falla de un misil iraní, el trabajo del citado medio descartó esta posibilidad, ya que concluyó que un único misil no habría producido daños tan vastos en múltiples edificios.