Qué se juega Gustavo Petro en las elecciones parlamentarias del domingo en Colombia

Los comicios presidenciales para elegir al sucesor del actual mandatario se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias en Colombia junto a las primarias partidistas para elegir a los candidatos presidenciales para los comicios del 31 de mayo, en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

Los legisladores electos en la jornada dominical, a la que se estima que asistirán a votar más de 41 millones de colombianos, ejercerán sus cargos hasta 2030.

El primer mandatario de izquierda en la historia colombiana dejará el poder el próximo 7 de agosto, en la ceremonia de traspaso que se llevará a cabo ante el Congreso de la República.

Según analistas políticos, en la elección del domingo Petro se juega la continuidad de sus políticas sociales y económicas, por lo que resulta especialmente favorable el aumento en la aprobación a su gestión reflejada en las últimas encuestas.

Qué dicen las encuestas sobre Petro antes de las elecciones

De acuerdo con el sondeo más reciente del Centro Nacional de Consultoría (CNC), el apoyo al jefe de Estado se sitúa en un 54,5%, mientras que la desaprobación alcanza al 38,4%.

Por su parte, la encuesta de Invamer divulgada el 25 de febrero situó en un 49,1% el respaldo a Petro, en tanto que la desaprobación llegó a un 46,1%. En noviembre pasado, el apoyo al jefe de Estado había sido de un 38%.

Estas cifras podrían quedar reflejadas en las elecciones de mayo, luego de que el candidato favorito para ganar los comicios y reemplazar a Petro, el senador izquierdista Iván Cepeda confirmó que se inscribirá para disputar directamente la primera vuelta, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia frenó su participación en las consultas interpartidistas para la presidencia de este domingo.

Cómo se perfilan los candidatos oficialista y opositor

Hasta el momento, Cepeda, un filósofo de 63 años y defensor de los derechos humanos, lidera todas las encuestas de cara a las presidenciales, con porcentajes que varían entre un 37,1 y 31,7 por ciento.

Por detrás de él se sitúa el candidato opositor independiente con apoyo de la derecha, Abelardo De la Espriella, que, según los sondeos, tiene un apoyo de entre 34,7 y 16,7 por ciento.

Entre las promesas que realizó Petro como parte de su campaña y que quedaron sin cumplir, figuran las reformas tributaria y a la salud, que se archivaron el año pasado.