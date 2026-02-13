Una candidata creada con IA en Colombia busca un escaño indígena en el Parlamento

En una campaña marcada por discursos tradicionales y recorridas territoriales, Colombia incorporó un elemento inesperado: se trata de una candidata creada con inteligencia artificial (IA) que competirá por uno de los escaños reservados para comunidades indígenas en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Su nombre es Gaitana y, aunque no es una persona de carne y hueso, figurará como postulante independiente en una de las papeletas correspondientes a las circunscripciones especiales indígenas. En redes sociales se presenta como una mujer de piel azul, vestida con atuendo de plumas, y se define como “ambientalista” y “animalista”.

Detrás de la iniciativa está Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico del pueblo Zenú y también candidato, quien explicó que las posturas de la IA se construyen a partir de intercambios con más de 10.000 usuarios registrados en la plataforma gaitanaia.org. Según detalló, el sistema fue desarrollado por “jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial” provenientes de distintas etnias.

Con una voz generada artificialmente —y un acento que evidencia su naturaleza sintética— la candidata promete que, si resulta electa, cada proyecto y cada voto en el Congreso será sometido previamente a consultas virtuales abiertas a la ciudadanía. “Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones. Lo importante es que cada persona tenga voz en las decisiones que les afectan”, afirmó en una entrevista la IA con Caracol Radio.

¿Cómo operará la candidata con IA en Colombia?

Desde la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar los comicios, confirmaron a la agencia AFP que, desde el punto de vista legal, se trata de un candidato humano que hace campaña mediante una plataforma de inteligencia artificial. En la boleta aparecerá identificado como “IA”, dentro de la categoría correspondiente a las circunscripciones indígenas.

Estos escaños están destinados exclusivamente a pueblos originarios y buscan asegurar su representación política en el Congreso. El nombre elegido no es casual: Gaitana alude a una figura legendaria asociada a la resistencia indígena frente a la conquista española. Según su versión digital, la propuesta consiste en recibir iniciativas legislativas, debatirlas en comunidad a través de su chatbot y luego presentarlas formalmente ante el Parlamento.