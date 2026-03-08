Irán eligió al sucesor de Alí Jamenei, pero mantiene la incógnita sobre la identidad del nuevo líder supremo

Un integrante de la asamblea de expertos apuntó que se optó por “el candidato más apropiado, la mejor opción”.

La asamblea de expertos de Irán designó a su nuevo líder supremo en reemplazo del ayatolá Alí Jamenei, muerto el pasado 28 de febrero durante los ataques de Estados Unidos e Israel.

Voceros de la asamblea confirmaron la información este domingo, pero descartaron entregar la identidad de la nueva máxima autoridad religiosa y política del país.

Ahmad Alamolhoda, miembro de la instancia, le ratificó a la agencia de noticias Mehr que “el voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido“.

Explicó que será el secretario de la asamblea, el ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, quien anunciará oficialmente el nombre del sucesor de Jamenei.

Otro integrante de la asamblea, Mohsen Heydari, apuntó que la mayoría de sus miembros aprobó al “candidato más apropiado, la mejor opción. Y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado, apuntó”.

Mojtaba Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

En esa línea, surgieron versiones que apuntan a que el nuevo líder supremo de Irán sería Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí.

Reportes indican que su figura se mencionaba hace años como posible reemplazante de su padre, quien asumió el liderazgo religioso y político en 1989.

Si se confirma esta opción, la asamblea habría desafiado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió ser parte de la designación del líder supremo y descartó de plano que pudiera ser Mojtaba Jamenei, a quien calificó como “un peso ligero”.

La asamblea de expertos reúne a 88 clérigos que son elegidos cada cuatro años mediante votación popular.