Tras las presiones de Trump: Cuba confirma que inició conversaciones con EEUU para “alejarnos de la confrontación”

Miguel Díaz-Canel admitió que el proceso “demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento que nos permitan avanzar”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su país inició conversaciones con Estados Unidos (EEUU), tras las presiones que implementó su par norteamericano, Donald Trump.

El líder de la isla caribeña admitió que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”.

En esa línea, añadió que “estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”.

El jefe de Estado de Cuba recalcó que las conversaciones con EEUU son facilitadas por “factores internacionales”, aunque no precisó cuáles son.

A la vez, Díaz-Canel manifestó que las conversaciones con Washington buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”, así como “buscar soluciones”.

Admitió, también, que el proceso de diálogo “demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación“.

Las presiones de EEUU para generar un cambio en Cuba

Las declaraciones del presidente cubano se enmarcan en las presiones impulsadas por el presidente Donald Trump para conseguir un cambio de régimen en la isla caribeña, que se ubica a apenas 150 kilómetros de Florida.

Después de que Estados Unidos cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, la isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía.

Según Washington, Cuba representa una “amenaza excepcional”, principalmente por las estrechas relaciones de La Habana con sus aliados Rusia, China e Irán.