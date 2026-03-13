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EEUU investiga a Chile por comercio ligado al trabajo forzoso: las sanciones que podría aplicar

“Estas investigaciones determinarán si los gobiernos han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”, manifestó la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

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Juan Pablo Ernst

Estados Unidos (EEUU) inició una investigación comercial para determinar si los gobiernos de 60 países del mundo, entre ellos Chile, han adoptado las medidas necesarias para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Así lo anunció la administración de Donald Trump a través de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que dirige Jamieson Greer, la que detalló que la indagatoria se lleva a cabo al amparo de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de Estados Unidos, aprobada en 1974.

De acuerdo con lo establecido por la norma, tiene la facultad para investigar y eventualmente responder a prácticas comerciales consideradas injustas o discriminatorias.

“Pese al consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han impuesto ni aplicado eficazmente medidas que prohíban la entrada en sus mercados de productos fabricados con trabajo forzoso”, planteó Greer.

Las sanciones que podría aplicar la administración Trump

En esa línea, el funcionario añadió que “durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos obtenida gracias al trabajo forzoso“.

Planteó a la vez que “estas investigaciones determinarán si los gobiernos han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables afecta a los estadounidenses“.

La autoridad recordó que la mencionada Ley de Comercio de 1974 permite a Washington aplicar medidas comerciales, como aranceles o restricciones, cuando se detectan prácticas que afectan negativamente a la economía estadounidense.

Países que indaga EEUU por comercio ligado al trabajo forzoso

Además de Chile, otros 17 países americanos son investigados por EEUU por su comercio eventualmente ligado a trabajos forzosos. Se trata de:

  • Argentina
  • Las Bahamas
  • Brasil
  • Canadá
  • Colombia
  • Costa Rica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Guayana
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Perú
  • Uruguay
  • Venezuela

Los otros 41 países que indagan las autoridades estadounidenses son:

  • Angola
  • Arabia Saudita
  • Argelia
  • Australia
  • Baréin
  • Bangladesh
  • Camboya
  • China
  • Corea del Sur
  • Egipto
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Irak
  • Israel
  • Japón
  • Jordán
  • Kazajistán
  • Kuwait
  • Libia
  • Malasia
  • Marruecos
  • Nueva Zelanda
  • Nigeria
  • Noruega
  • Omán
  • Pakistán
  • Qatar
  • Reino Unido
  • Rusia
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Sri Lanka
  • Suiza
  • Taiwán
  • Tailandia
  • Trinidad y Tobago
  • Turquía
  • Vietnam

A ellos se suman todos los países que son parte de la Unión Europea.

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